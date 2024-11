80.000 Haushalte in Finnland nach Schneesturm ohne Strom

Der erste große Schneesturm des Jahres hat in Finnland zu zeitweisen Stromausfällen in zehntausenden Haushalten geführt. Sturm „Jari“ brachte starken Wind, Schneefall und Regen mit sich, wie der Wetterdienst am Donnerstag berichtete. In bis zu 80.000 Haushalten fiel laut Wetterdienst in der Nacht der Strom aus, am Donnerstagmittag waren noch 49.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.

Umgestürzte Bäume führten zu Störungen im Bahnverkehr, auf glatten Straßen gab es zahlreiche Verkehrsunfälle. Am Flughafen Helsinki mussten Flüge gestrichen werden oder hatten Verspätung. Am Hafen von Helsinki hatten Fähren bei schwerem Seegang Schwierigkeiten beim Anlegen. (afp/red)