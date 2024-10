Madrid: Zehntausende Menschen demonstrieren gegen spanische Regierung

Zehntausende Menschen haben in Madrid gegen die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez demonstriert. Die Demonstranten schwenkten am Sonntag spanische Flaggen auf einem großen Platz in der spanischen Hauptstadt. Sie forderten Sánchez zum Rücktritt auf und riefen „Verräter“. Unterstützt wurde der Protest von der größten Oppositionspartei – der konservativen PP – sowie der Vox-Partei.

Nach Angaben des für die Hauptstadtregion zuständigen Büros der Zentralregierung nahmen rund 25.000 Menschen an dem Protest teil. Die Organisatoren selbst schätzten die Teilnehmerzahl auf etwa 400.000. Die Redner kritisierten die Regierung etwa für die Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter und ihre Zusammenarbeit mit deren Parteien.

Das Amnestiegesetz war ein Zugeständnis von Sánchez an die Unabhängigkeitsbefürworter, die mit zwei Parteien im Parlament in Madrid vertreten sind. Sánchez war nach der Wahl im vergangenen Jahr auf ihre Unterstützung angewiesen, um eine Regierungsmehrheit zustande zu bringen. Die Amnestiepläne lösten monatelange Proteste der konservativen und rechtsgerichteten Opposition aus. (afp/red)