Zwischen Konfrontation und Konversation: Trump trifft seine Kritiker in Mar-a-Lago

Selten pausieren die politischen Kämpfe in Washington, doch genau das geschah in dieser Woche in Mar-a-Lago: Die MSNBC-Moderatoren von „Morning Joe“, Joe Scarborough und Mika Brzezinski, suchten das Gespräch mit dem zukünftigen Präsidenten. Seit seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 haben sie ihn in ihrer Sendung wiederholt stark kritisiert.

„Morning Joe“ ist eine tägliche Frühstücksfernsehsendung auf MSNBC, einem amerikanischen Kabelnachrichtensender, der für seine progressive politische Berichterstattung bekannt ist.

Der Besuch in Florida markierte einen Wendepunkt: Scarborough und Brzezinski, bekannt für ihre harsche Kritik an Trump, befanden sich nun in der ungewohnten Rolle, direkt mit dem Mann zu sprechen, den sie oft öffentlich attackiert hatten.

„Fünf Jahre politischer Fehde haben Washington und das Land tief gespalten“, erklärte Brzezinski in einem Kommentar, „doch unsere Kritik an Präsident Trumps Handlungen und Äußerungen war stets transparent.“

Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten?

„Für fast 80 Millionen Amerikaner waren Wahlleugnung, Strafprozesse und die Ereignisse des 6. Januar weniger entscheidend als die Themen, die sie dazu bewegten, Donald Trump erneut ins Weiße Haus zu wählen“, erklärte Brzezinski weiter.

In diesem Kontext sagte Scarborough: „[Bei unserem Gespräch] ging es um Themen wie Abtreibung, Massenabschiebung und politische Vergeltung gegen politische Gegner und Medien. Es wird niemanden überraschen, […] dass wir in vielen Punkten nicht einer Meinung waren und ihm das auch gesagt haben.“

Brzezinski ergänzte: „Was wir jedoch vereinbart haben, war, die Kommunikation neu zu starten.“ Sie sagte, Trump „schien interessiert daran, bei einigen der umstrittensten Themen eine gemeinsame Basis mit den Demokraten zu finden.“

Trump verlangt faire Behandlung

Dieses Treffen, das Trump selbst in einem Interview mit „Fox News“ bestätigte, wirft Fragen auf: „Dieser Präsident strebt keine Wiederwahl an, sodass es vielleicht, nur vielleicht, für beide Parteien an der Zeit sein könnte, zusammen zu arbeiten“, spekulierte Scarborough, einst republikanischer Kongressabgeordneter. Trump, der aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht erneut kandidieren kann, könnte laut Scarborough einen anderen Ansatz für seine zweite Amtszeit wählen.

Trump beschrieb das Treffen als „äußerst herzlich“ und erklärte, dass Scarborough und Brzezinski ihm zu seiner „großartigen und fehlerlosen Kampagne“ gratuliert hätten. „Es ist schade, dass es nicht früher geschehen ist“, bemerkte er, „doch wir haben einen guten Start gemacht. Ich werde offen über Entwicklungen berichten, auch in Bezug auf meine Beziehungen zu den Medien“.

Trump fügte hinzu, dass er offen für die US-Medien bleiben wolle, warnte jedoch, dass seine Beziehungen zu ihnen enden würden, falls er nicht fair behandelt werde.

Trump wird am 6. Januar 2025 offiziell vom Kongress als designierter Präsident bestätigt und tritt sein Amt am 20. Januar 2025 an.