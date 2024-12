Behördenversagen in Magdeburg? Öffentliche Kritik nimmt zu

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Stadt besucht. Bei seinem Besuch sprach er von „einer furchtbaren, wahnsinnigen Tat“ und kündigte eine sorgfältige Aufklärung an.

Der Kanzler äußerte sich vor Ort tief betroffen über das Geschehene. Es gebe keinen friedlicheren und fröhlicheren Ort als einen Weihnachtsmarkt, sagte Scholz. „Was für eine furchtbare Tat ist das, dort mit solcher Brutalität so viele Menschen zu verletzen und zu töten“, so Scholz weiter. Die Anzahl der Todesopfer ist nach der Attacke auf fünf angestiegen.

„Wir haben fünf Menschenleben zu beklagen und mehr als 200 Verletzte, davon viele schwerst und schwer verletzt“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff, der Scholz begleitete. Laut dem Kanzler sind „unglaublich viele, fast 40“ so schwer verletzt, „dass man große Sorge um sie haben muss.“ Die Tat gehe zutiefst zu Herzen, man müsse zusammenstehen.

Was wussten die Behörden im Vorfeld?

Scholz stellte eine genaue Aufklärung der Tat in Aussicht. „Es darf nichts ununtersucht bleiben – und so wird es auch sein“, so der Kanzler weiter. Man müsse den Täter, seine Handlungen und Motive genau verstehen und darauf mit den strafrechtlichen Konsequenzen reagieren. Auch CDU-Chef Friedrich Merz, Justizminister Volker Wissing und Umweltministerin Steffi Lemke waren vor Ort.

Unterdessen kommt aber auch Kritik am Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Wie zuvor die Nachrichtenagentur dpa meldete, hatte es vor rund einem Jahr eine Art Warnhinweis auf den Mann an die deutschen Behörden gegeben. Das Königreich Saudi-Arabien habe seine Auslieferung beantragt, darauf habe Deutschland nicht reagiert, hieß es.

Der Mann stammt demnach aus der Stadt Al-Hofuf im Osten Saudi-Arabiens. Er sei Schiit gewesen. Nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung in dem mehrheitlich sunnitischen Land sind schiitisch. Es gibt immer wieder Berichte über Diskriminierungen gegenüber Schiiten im Land.

In sozialen Medien und Interviews erhob der mutmaßliche Täter Taleb al-A. zuletzt teils wirr formulierte Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Er hielt ihnen unter anderem vor, nicht genügend gegen den Islamismus zu unternehmen. Nachdem er vor Jahren mit seiner Unterstützung für saudische Frauen, die aus ihrem Heimatland fliehen, an die Öffentlichkeit gegangen war, schrieb er später auf seiner Website in englischer und arabischer Sprache: „Mein Rat: Bittet nicht um Asyl in Deutschland.“

Reform der Sicherheitsbehörden

FDP-Generalsekretär Marco Buschmann hatte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag eine Reform der Sicherheitsbehörden gefordert. Wenn es zutreffe, dass der Täter „eine Gewalttat angekündigt hatte und es Warnungen von ausländischen Diensten gab, muss aufgeklärt werden, warum es so weit kommen konnte“, sagte der frühere Bundesjustizminister. Die Strukturen der inneren Sicherheit in Deutschland müssten seiner Ansicht nach grundsätzlich reformiert werden.