15-Jährige tot an Rheinufer gefunden – Eltern tatverdächtig

Am Rheinufer im rheinland-pfälzischen Worms ist eine tote 15-Jährige gefunden worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit. Als tatverdächtig gelten die Eltern des Mädchens. Sie wurden festgenommen, eine Vorführung vor einem Haftrichter war für den weiteren Dienstag geplant. Die Familie stammt laut Bild-Zeitung aus Afghanistan.

Den Ermittlern zufolge wurde die 15-Jährige am Montagabend am Ufer im Wormser Stadtteil Rheindürkheim gefunden. Die 34-jährige Mutter hatte der Polizei in Pirmasens zuvor ihren Verdacht mitgeteilt, dass ihre Tochter getötet worden sei und als mutmaßlichen Täter ihren Mann genannt. Demnach soll die Tat bereits am Samstagabend begangen worden sein. Eine Suche habe die Ermittler schließlich zur Leiche geführt.

Für den weiteren Dienstag war die Obduktion der Leiche angesetzt. Ermittler durchsuchten die Wohnungen der Beteiligten und das Auto des Vaters. Das Motiv ist laut Polizei noch nicht sicher geklärt. Es steht aber laut Bild-Zeitung der Verdacht im Raum, dass die Eltern nicht mit dem westlichen Lebensstil des Mädchens einverstanden waren. Daher möglicherweise der Mordentschluss.

Nach Angaben der Polizei besteht kein Zusammenhang zu einem Tötungsdelikt im hessischen Bensheim, bei dem eine Frau weiter vermisst wird. Dort wurde am Wochenende an einem Baggersee die Leiche einer vermissten 40-Jährigen gefunden. (afp/er)