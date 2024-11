2025 in Berlin: Drei von vier Mietern müssen bis 750 Euro mehr Grundsteuer zahlen

Die Mieter und Vermieter in Berlin müssen ab dem kommenden Jahr durchschnittlich 74,4 Prozent mehr Grundsteuer bezahlen. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf eine Auswertung des Eigentümerverbands Haus und Grund.

Die Zahlen ergeben sich laut Verband aus den entsprechenden Steuerbescheiden. Demnach müssen rund drei Viertel der Mieter und Vermieter in Berlin 2025 tiefer in die Tasche greifen als noch in diesem Jahr.

Grundsteuerlast steigt um bis zu 566 Prozent

Die Grundsteuerlast steigt je nach Größe und Lage der Immobilie um bis zu 565,7 Prozent. Das entspricht zum Teil bis zu 750 Euro Mehrkosten im Jahr.

Dagegen kann sich ein Viertel der Mieter und Vermieter über eine sinkende Grundsteuerlast freuen, schreibt die „Bild“ weiter. Sie müssen bis zu 66,7 Prozent weniger Grundsteuer zahlen.

Haus-und-Grund-Präsident Kai Warnecke sagte der Zeitung: „Die Reform läuft jetzt in eine brutale Steuererhöhung.“ Die Politik müsse „jetzt die Notbremse ziehen“. Warnecke forderte die Bundesregierung auf, es müsse „eine neue Grundsteuer-Formel her“. (dts/red)