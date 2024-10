Dresden: 30 Verletzte bei schwerem Busunfall

In Dresden sind 30 Menschen bei einem schweren Busunfall verletzt worden. Ein Bus kam am Montagmorgen gegen 7:25 Uhr in der Dresdner Neustadt während des Berufsverkehrs von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Feuerwehr in der sächsischen Hauptstadt mitteilte.

Der Bus überrollte den durch den Aufprall umgestürzten Baum, wobei der Bus angehoben wurde und schließlich auf einem geparkten Kleintransporter zum Stehen kam.

Weshalb der Bus von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Den Angaben zufolge wurden bei dem Verkehrsunfall 28 Menschen leicht verletzt. Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Die Verletzten sollten in Krankenhäuser gebracht werden.

Zugleich begannen Spezialkräfte mit der Bergung des Busses mithilfe von hydraulischen Hebern. Die Feuerwehr rechnete damit, dass der Einsatz mehrere Stunden andauern würde.

Die betroffene Straße wurde im Unfallbereich vollständig gesperrt. Zeitweise waren rund hundert Kräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst und Kriseninterventionsteams im Einsatz. (afp/red)