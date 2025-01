Geiselnahme in hessischer Bankfiliale: 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einer Bankfiliale in Hessen ist der 36-jährige Festgenommene in Untersuchungshaft genommen worden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauerten an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mitteilten. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Geiselnahme.

Der aus Köln stammende Verdächtige hatte am Dienstag in Rimbach die Bank betreten und eine Mitarbeiterin bedroht. In einem Video, das auf X kursiert, sieht man erschreckende Szenen: Der Täter steht im Eingangsbereich der Bank und hält der Frau von hinten einen Schraubenzieher an den Hals. Nach rund drei Stunden wurde der Mann festgenommen. Die 21-Jährige blieb unverletzt und wurde polizeilich betreut.

Der Verdächtige soll laut Polizei erstmals am Montag in Rimbach aufgefallen sein, als er versuchte, Kontakt zu einer ihm bekannten Frau aufzunehmen. Dabei soll er vergeblich versucht haben, sich Zugang zur Wohnung der Frau zu verschaffen.

Aus bislang unbekannten Gründen suchte er dann am Dienstagmorgen die Bank auf, wo er die 21-Jährige bedrohte und gegen ihren Willen festhielt. Sowohl die Bank als auch die 21-jährige Mitarbeiterin sollen laut Polizei zufällig in den Fokus des Manns geraten sein. (afp/red)