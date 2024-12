57 Prozent der jungen Menschen in Europa fühlen sich einsam

Mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Europa fühlt sich einer neuen Umfrage für die Bertelsmann-Stiftung zufolge einsam. 57 Prozent der 18- bis 35-Jährigen berichte von moderater bis starker Einsamkeit, erklärte die Stiftung am Montag in Gütersloh.

In Deutschland waren es 51 Prozent und damit etwas weniger. Am höchsten war die Quote in Frankreich mit 63 Prozent.

„Damit zeigt die Auswertung, dass der seit der Corona-Pandemie bestehende Trend hoher Einsamkeit junger Menschen in Deutschland anhält und zudem auch in der gesamten EU anzutreffen ist“, erklärte die Stiftung. Deren Fachmann Leander Berner betonte, Einsamkeit könne das „Zugehörigkeitsgefühl“ zur Gesellschaft mindern und damit auch zu einem „politischen Problem“ werden.

Erwachsene in gleichem Maße betroffen

Laut Erhebung sind jüngere Menschen von dem Problem stärker betroffen als ältere. Erwachsenen zwischen 36 und 39 Jahren fühlen sich demnach insgesamt nur zu 37 Prozent einsam. Der Anteil derer, die unter starker Einsamkeit leiden, ist in den beiden Altersgruppen mit 17 Prozent allerdings gleich.

Nach Angaben der Stiftung sind Einsamkeitsgefühle bei Menschen mit formal niedrigem Bildungsstand zudem in Deutschland wie in ganz Europa besonders stark ausgeprägt.

Fachleute nehmen demnach unter anderem an, dass Menschen mit höherem Bildungsgrad meist mehr Möglichkeiten, Stress zu bewältigen und soziale Beziehungen zu pflegen. Außerdem haben Höhergebildete in der Regel mehr Einkommen und können dadurch umfassender am sozialen Leben teilnehmen.

Maßnahmen für Jugendliche gefordert

Die Stiftung forderte Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit unter jungen Menschen. In Deutschland und anderen Ländern fehlten bislang spezifisch auf diese Altersgruppe zugeschnittene Ansätze, hieß es in der Studie.

Zwar habe es das Thema Einsamkeit insgesamt inzwischen auf die politische Agenda geschafft. Interventionen zielten zumeist aber auf ältere Erwachsene. Auch präventive Maßnahmen zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen seien hilfreich. Diese könnten Einsamkeit nachweislich wirksam reduzieren.

Die Studie mit dem Titel Einsamkeit junger Menschen 2024 im europäischen Vergleich basiert auf der Auswertung einer Befragung durch das von der Bertelsmann-Stiftung initiierte Eupinions-Projekt. Dieses befragt mehrmals im Jahr Menschen in der EU. Die Daten für die Untersuchung zur Einsamkeit wurden im Juni und Juli erhoben. Insgesamt wurden 23.536 Menschen befragt. (afp/red)