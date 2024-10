7. Oktober in Berlin: Festnahmen, verletzte Polizisten und brennende Gegenstände

Der 7. Oktober war für die Berliner Polizei mit insgesamt 16 Versammlungen und Veranstaltungen mit Bezug zum Gaza-Konflikt und dem Hamas-Überfall auf Israel ein Mammutprojekt.

Rund 2.300 Polizisten nicht nur aus Berlin sondern auch aus 6 Bundesländern und der Bundespolizei halfen bei der Betreuung der 13 pro-israelischen und drei pro-palästinensischen Aktivitäten.

Diese verliefen zum Großteil ohne Vorkommnisse und störungsfrei. Dies galt allerdings nicht für die pro-palästinensische Kundgebung am Südstern „Solidarität mit Palästina“. Hier kam es im Verlauf der Versammlung zu Ausschreitungen.

Bis eineinhalb Stunden nach Beginn verlief laut unserem Reporter vor Ort die Demo weitestgehend ruhig ab. Es gab bis dahin vereinzelte Vorfälle. Später spitze sich die Situation zu. Schließlich erfolgte die Durchsage der Polizei, dass die Veranstalterin die Versammlung aufgelöst habe. Danach kippte die Stimmung weiter.

Laut Polizei wurde schon vor Beginn über einen Handlautsprecher wiederholt verbotene Aussagen sowie aus größeren Gruppen heraus polizeifeindliche Sprüche gerufen. Die Polizeibeamten führten daraufhin erste Festnahmen Versammlung durch. Laut Polizeiangaben waren rund 550 Teilnehmer am Südstern.

Im Verlauf der Versammlung habe ein Mann mit einem Handlautsprecher aus der Menge herausgestochen, der mit israelfeindlichen Sprüchen immer wieder die Teilnehmenden „angestachelt“ habe, so die Polizei weiter.

Auch er sei festgenommen worden. Daraufhin habe es teils polizeifeindliche Sprüche sowie Glas- und Plastikflaschenwürfe auf die Einsatzkräfte gegeben. Zudem sei ein Mann festgenommen worden, der auf das Dach des U-Bahnhofs Südstern geklettert war und sich vermummt hatte.

Fernsehteam bedrängt – Pyrotechnik gezündet

Ein Fernsehteam wurde laut Pressesprecherin der Polizei von mehreren Personen bedrängt und mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen. Einsatzkräfte schützten das Team vor weiteren Angriffen und brachte sie in Sicherheit.

Nach vereinzelten Flaschenwürfen erfolgten mehrere Festnahmen. Demonstranten reagierten mit Schlägen und Tritten auf Polizeimaßnahmen. Daraufhin setzten die Polizei Reizgas ein.

Rund 15 Minuten später wurde Pyrotechnik gezündet und es erfolgten weitere Flaschenwürfe, diesmal auf Pressevertreter, die sich hinter Polizeieinsatzkräften befanden. Ein Polizeibeamter wurde dadurch verletzt, erklärt die Berliner Polizei.

Die Versammlungsleiterin beendete die Kundgebung schließlich aufgrund der aggressiven Stimmung, berichtet die Polizei weiter.

Da die Teilnehmer den Ort nicht verließen, erfolgten Lautsprecherdurchsagen der Polizei. Daraufhin erfolgte ein Steinwurf auf die Beamten.

Die noch anwesenden Demonstranten versuchten die Polizeieinsatzkräfte einzukreisen, woraufhin diese unmittelbaren Zwang in Form von Schieben, Drücken und Tritte einsetzten.

Schließlich wurde der Platz komplett durch die Polizei geräumt.

Autokorso gestoppt – Böllerwürfe auf Polizeikräfte

Eingreifen musste die Polizei auch im Osten der Stadt. Kurz nach 20 Uhr beendeten Einsatzkräfte am U-Bahnhof Strausberger Platz einen pro-palästinensischen Autokorso, bestehend aus neun Fahrzeugen.

Einige Fahrzeuge davon sollen mit angebrachter Fahne über rote Ampeln gefahren sein. In diesem Zusammenhang wurden mehr als 40 Personen überprüft und Fahnen sichergestellt, die laut Polizei eine Gefahr darstellten.

Insgesamt wurden 52 Personen vorläufig festgenommen und 20 Strafanzeigen aufgenommen. Tatvorwürfe waren unter anderem schwerer Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen auf.

Im Verlauf des Abends kam es zu weiteren Vorkommnissen in Neukölln, ein Stadtteil, der stark durch arabische Migranten bewohnt wird.

Polizeikräfte stellten kurz nach 22 Uhr circa 100 Personen in der Sonnenallee Ecke Reuterstraße fest. Aus dieser Gruppe heraus kam es zu Böllerwürfen auf die Polizei und es wurden pro-palästinensische Sprechchöre skandiert.

Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt

An der Pannierstraße Ecke Weserstraße legten Personen Gegenstände auf die Straße und zündeten sie an. In der Weichselstraße Ecke Pflügerstraße wurden Polizeieinsatzkräfte mit Steinen beworfen und ein geparktes Einsatzfahrzeug mit Pyrotechnik beschossen.

Im weiteren Verlauf brachten Personengruppen in der Sonnenallee und den angrenzenden Straßen weitere Gegenstände auf die Straßen und setzten diese teilweise in Brand.

Hinzukommende Polizeieinsatzkräfte wurden in der Pannierstraße mit Pyrotechnik aus einer Schreckschusswaffe beschossen. Gegen 22.25 Uhr stellten Beamte im Bereich Sonnenallee Ecke Pannierstraße zwei Gruppen bestehend aus etwa 50 und 30 Personen fest, die mehrere Sprechchöre skandierten. Bei diesen Personen erfolgten Identitätsfeststellungen.

Dabei musste unmittelbarer Zwang in Form von Schieben und Drücken eingesetzt werden. Bis etwa 22.40 Uhr entfernten die Einsatzkräfte die im gesamten Bereich auf die Fahrbahnen gebrachten Hindernisse.

Zu den weiteren Vorkommnissen in Neukölln erfolgten 82 Freiheitsbeschränkungen und es wurden 78 Platzverweise ausgesprochen, vier Strafanzeigen aufgenommen.