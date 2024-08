ADAC: Viele Reiserückkehrer am Wochenende auf Autobahnen unterwegs

Der ADAC erwartet für das Wochenende viel Stau durch Reiserückkehrer auf Deutschlands Autobahnen. Wegen der endenden Sommerferien sei zwischen Freitag und Sonntag vielerorts mit Verzögerungen zu rechnen, erklärte der Automobilclub am Montag in München.

In acht Bundesländern sowie in den Niederlanden enden demnach die Sommerferien. Der Verkehr in Richtung Urlaubsländer verringere sich hingegen spürbar.

Besser nicht am Wochenende zurückfahren

Der ADAC rät flexiblen Reisenden, ihre Fahrt auf Wochentage wie Dienstag oder Mittwoch zu legen. Die meisten Staus werde es an Autobahnbaustellen geben, bei denen Fahrstreifen reduziert oder die besonders lang sind. Betroffen sind zahlreiche wichtige Urlaubsrouten.

Geduld müssten Reisende auch auf Auslandsrouten mitbringen. Dies gilt demnach vor allem für die Rückkehrer nach Deutschland und Österreich. Besser sieht es in der Gegenrichtung aus, weil zunehmend weniger Menschen noch in den Urlaub fahren.

Geduldig müssen Reisende demnach auch wegen stichprobenartiger Grenzkontrollen sein. Verstärkte Kontrollen gibt es vor allem zwischen Österreich und Deutschland, aber auch an den Landgrenzen zu Polen, zu Tschechien, zur Schweiz und zu Frankreich. (afp)