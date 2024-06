AfD-Parteitag: Beratung über Generalsekretär – Protest-Bündnisse und ein Biss

Nach den teils gewalttätigen Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen ist die Nacht nach Angaben der Polizei ruhig geblieben. „Die vergangene Nacht verlief ruhig“, schrieb die Polizei am Sonntagmorgen auf ihrer Website. Für den Tagesverlauf waren demnach drei Versammlungen angemeldet.

Unter anderem gab es am Morgen eine Mahnwache in Sichtweite der Grugahalle. Insgesamt wird aber ein geringeres Protestgeschehen als am Samstag erwartet. Blockaden im Umfeld des Veranstaltungsortes gab es am Sonntag bislang nicht.

Der zweite Beratungstag: Ukraine, Generalsekretär, Schiedsgericht

Die Teilnehmer debattieren am zweiten Tag des Parteitags unter anderem über die außenpolitische Ausrichtung der Partei etwa mit Blick auf den Ukrainekrieg. In einer Resolution, hinter der auch Parteichefin Alice Weidel steht, heißt es, Deutschland müsse sich stärker von der US-Außenpolitik emanzipieren. Gefordert wird ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine.

Auf der Tagesordnung steht auch ein Antrag, im AfD-Vorstand den Posten eines Generalsekretärs zu schaffen. Das soll dem Antrag zufolge erst ab 2025 möglich sein. Bis 2026 ist der neue Vorstand im Amt, der am Samstag beim Parteitag gewählt wurde.

Zudem geht es weiter um das Schiedsgericht der Partei, es sollen mehrere Satzungsfragen geklärt werden.

Am Samstag waren die beiden Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla mit klaren Mehrheiten in ihren Ämtern bestätigt worden. Ein Antrag auf Einführung einer Einzelspitze wurde von den Delegierten abgelehnt.

Rückschau auf Europawahlkampf

Mit Blick auf den Europawahlkampf ist AfD-Chefin Alice Weidel selbstkritisch. „Der Europawahlkampf – obwohl wir zweitstärkste Kraft im Bund sind und stärkste Kraft im Osten – hat gezeigt, dass wir deutlich noch unsere Kommunikation verbessern müssen“, sagte Weidel auf dem AfD-Bundesparteitag in Essen dem Fernsehsender Phoenix.

Der Wahlkampf sei „nicht optimal gelaufen“. In Zukunft werde man bei den Spitzenkandidaten genauer schauen, „ob jemand, den wir nach vorne stellen, hier auch kompatibel ist, sich in diese Mannschaft einfügen möchte und auch kann“.

Nach dem Ausschluss aus der Fraktion Identität und Demokratie (ID) im Europäischen Parlament sieht Weidel „in naher Zukunft“ keine Geschäftsgrundlage für eine Zusammenarbeit. Zwar sei es ein Kernprojekt für sie gewesen, die AfD „in die europäische Parteienfamilie der ID“ zu führen. „Der Rassemblement, also Marine Le Pen persönlich, hatte großen Anstoß an der Personalie Maximilian Krah genommen, weil die beiden wohl auch ihre Geschichte hatten in der ID-Fraktion“, sagte die AfD-Vorsitzende.

Protest-Bündnisse und ein Biss

Für die Proteste hatten sich unter anderem die Bündnisse „Gemeinsam laut“ und „Widersetzen“ zusammengeschlossen. Sie sprachen vor Journalisten von 70.000 Demonstranten am Freitag und Samstag. „Das waren die größten Proteste, die Essen je gesehen hat“, sagte eine Sprecherin von „Gemeinsam laut“ am Sonntag. „Von Linker bis CDU waren Menschen auf der Straße.“

Nach Angaben des Protestbündnisses wurden Demonstranten an den Haaren gezogen, es sei auch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Genaue Zahlen lägen aber nicht vor. Alle Verletzungen, die dadurch entstanden seien, „dass dieser Afd-Parteitag diese vielfältigen Proteste brauchte“, seien eine Verletzung zu viel, sagte eine Sprecherin. „Wir stehen für eine friedliche Gesellschaft“.

Ein AfD-Delegierter biss einem Demonstranten ins Bein, Stefan Hrdy sagte der „Bild“-Zeitung, bei seinem Biss habe es sich um Notwehr gehandelt. Jemand habe ihn von hinten in die Wade getreten, woraufhin er gestürzt sei, „und hatte dann drei oder vier Leute auf mir drauf.“ Vor dem Biss sei er getreten worden.

Eine Sprecherin des Bündnisses „Widersetzen“ gab an, dass der Delegierte auch eine Frau in einer Sitzblockade angespuckt habe. Sowohl diese als auch der Gebissene überlegten noch, ob sie Anzeige erstatten wollten.

Verletzte bei der Polizei – „Gewaltsame Störaktionen“

Proteste gegen den Parteitag waren am Vortag teilweise eskaliert. In einer ersten Zwischenbilanz sprach die Polizei von insgesamt 32 Gegendemonstrationen, zu denen mehrere zehntausend Menschen zusammenkamen. Demonstriert wurde „größtenteils friedlich“.

Leider habe es aber auch immer wieder größere Gruppen „von zum Teil mehreren hundert Personen“ gegeben, „die durch gewaltsame Störaktionen versuchten, die Delegierten an der Teilnahme des Bundesparteitags zu hindern oder Sperrstellen zu durchbrechen“, teilte die Polizei weiter mit. Im Rahmen dieser Aktionen hätten Polizisten wiederholt Gebrauch von Schlagstock und Reizgas gemacht.

Kurz nach 10 Uhr war es laut Polizei zudem zu einer Attacke von ca. 200 Personen auf die Einsatzkräfte gekommen. Hierbei erlitten unter anderem ein Polizist sowie eine Polizistin durch Schläge und Tritte teilweise schwere Verletzungen.

Nach der Behandlung im Krankenhaus hätten sich die zunächst als schwer eingestuften Verletzungen der Beamtin allerdings als nicht so gravierend dargestellt. Die Polizei sprach zuerst von einem schwer verletzten Beamten und 27 leicht verletzten Einsatzkräften.

Auf X (ehemals Twitter) dokumentieren Videos unter anderem Gewalt durch Linksextreme. Teilweise nehmen diese übergriffige Formen an, wie dieses Video zeigt.

Auch Antifa-Fahnen sind zu sehen. In einem Tweet bei X heißt es:

Verhinderungsblockaden sind eine Straftat

Vorab hatte die Polizei klar gestellt, dass nicht friedliche Proteste, „insbesondere Verhinderungsblockaden, die darauf abzielen den AfD Bundesparteitag zu stören oder zu verhindern“, eine Straftat darstellten und nicht unter die im Grundgesetz verankerte Versammlungsfreiheit fielen.

Demokratische Menschenjagd

