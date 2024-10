Dortmund: Autofahrer in „Sesamstraßen“-Kostüm geblitzt

Ein Autofahrer in einem „Sesamstraßen“-Kostüm ist in Dortmund von der Polizei geblitzt worden. Der Mann oder die Frau fuhr im September zu schnell über die Autobahn 45 in Richtung Hagen, wie die Polizei in Dortmund am Dienstag mitteilte. Das Kostüm erinnere an eine Figur aus den Kindersendungen „Sesamstraße“ oder „Muppetshow“, hieß es.

Ob der Fahrer oder die Fahrerin bewusst zu schnell fuhr, um sich mit der Kostümierung blitzen zu lassen, war nicht bekannt. Das Auto sei auf einen 57-jährigen Mann aus Hagen zugelassen. „Er erhält demnächst Post von der Bußgeldstelle“, teilte die Polizei weiter mit. Das Auto war elf Stundenkilometer zu schnell unterwegs, was einem Bußgeld von 40 Euro entspricht. (afp/red)