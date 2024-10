Baden-Württemberg: Özdemir schließt nach Landtagswahl Rückkehr in Bundespolitik aus

„Ich habe eine einfache Fahrt gelöst, ohne Rückfahrschein“, sagte Özdemir der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwochausgaben). „Ich sichere mich nicht ab, ich kämpfe auf Sieg.“

Özdemir hatte am Freitag bekanntgegeben, dass er die Grünen in die Landtagswahl im Frühjahr 2026 führen möchte. Er dementierte nicht, gegebenenfalls als Juniorpartner in eine Koalition einzutreten oder die Rolle des Oppositionsführers zu übernehmen. Özdemir sagte, mit seiner Ankündigung habe er transparent machen wollen, dass er nicht mehr für den Bundestag kandidiere. Der nächste Bundestag wird voraussichtlich im September 2025 gewählt.

Winfried Kretschmann (Grüne), der seit 2011 Ministerpräsident in Baden-Württemberg ist, will bei der dortigen Landtagswahl nicht mehr antreten. (dts)