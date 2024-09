Baerbock warnt „alle Seiten“ vor weiterer Eskalation in Nahost

Nachdem im Libanon am Mittwoch Hunderte Walkie-Talkies explodiert sind, fürchtet Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine weitere Zuspitzung der Lage. „Ich warne alle Seiten vor weiterer Eskalation in Nahost“, schrieb sie am Donnerstag bei X, früher Twitter.

„Seit Monaten führen wir und all unsere Partner Gespräche, telefonieren uns die Finger wund, ringen um die kleinsten Fortschritte Richtung Stabilität.“ Schläge und Gegenschläge brächten die Region dagegen „keinen Millimeter zum Frieden“, fügte die Außenministerin hinzu.

Bei der Explosion der Walkie-Talkies wurden nach jüngsten Behördenangaben mindestens 20 Menschen getötet und 450 verletzt. Bereits am Dienstag waren im Libanon zahlreiche Pager explodiert, wobei mindestens zwölf Menschen getötet und bis zu 2.800 weitere verletzt wurden.

Viele gehen davon aus, dass Israel hinter der Attacke steckt – ein offizielles Bekenntnis gibt es nicht. Ziel der Angriffe war die Hisbollah.

„Neue Phase“ des Krieges

Während Israel weiter gegen die mit der Hisbollah verbündete Hamas im Gazastreifen kämpft, kündigte Verteidigungsminister Joav Galant nun eine „neue Phase“ des Kriegs an.

„Der Schwerpunkt verlagert sich nach Norden“, sagte Galant nach Angaben seines Büros. An der dortigen Grenze kommt es seit fast einem Jahr täglich zu Übergriffen der militanten Hisbollah.

Israel will durch militärischen und diplomatischen Druck erreichen, dass sich die Hisbollah wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht – so wie es eine UN-Resolution vorsieht.

Angesichts der Lage plant der UN-Sicherheitsrat um 21:00 Uhr MESZ eine Dringlichkeitssitzung.

Die Hisbollah ist eine schiitisch-islamistische Organisation im Libanon, die sowohl als politische Partei als auch als bewaffnete Miliz agiert. Gegründet 1982 während des libanesischen Bürgerkriegs als antiisraelische Miliz kontrolliert sie weite Teile des Libanon sowohl militärisch als auch politisch. Von vielen Ländern, darunter Deutschland, wird sie als Terrororganisation eingestuft. Ihr Ziel ist die Vernichtung des Staates Israel.

(dts/red)