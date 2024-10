Bericht: Anna Christmann soll Staatssekretärin bei Habeck werden

Anna Christmann solle in dieser Fraktion Franziska Brantner nachfolgen, die Mitte November zur neuen Grünen-Vorsitzenden gewählt werden will, meldete am Sonntagabend „Table Media“ unter Berufung auf eigene Informationen.

Christmann ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2022 auch Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt sowie Beauftragte für Digitale Wirtschaft und Start-ups. Sie verfügt in dieser Funktion bereits über ein Büro im Wirtschaftsministerium.

Dass sie daher mit den Abläufen vertraut ist, sei ein wichtiges Argument für ihre Ernennung, schreibt „Table“. Christmann bestätigte die Personalie bislang nicht und wolle sich nicht an „Spekulationen“ beteiligen, heißt es in dem Bericht. (dts/red)