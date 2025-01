„Brandmauer“-Proteste: CDU-Zentrale geräumt, Kundgebungen in 46 Städten

In Berlin haben sich mehrere tausend Menschen zu einer Demonstration vor der Parteizentrale der CDU versammelt, um gegen deren Umgang mit der AfD zu protestieren. Rund 6.000 Menschen seien zum Konrad-Adenauer-Haus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe weiteren Zulauf. Angemeldet hatte die Demonstration das Bündnis Zusammen gegen Rechts. Dieses sprach am Abend in einer Mitteilung von 13.000 Teilnehmern.

Die Polizei hatte sich frühzeitig um die CDU-Zentrale gruppiert. Die Partei hatte Mitarbeiter dazu aufgefordert, vor 18:00 Uhr, dem geplanten Kundgebungsbeginn, „das Gebäude aus Sicherheitsgründen zu verlassen“. Dies berichtete „Bild“ unter Berufung auf Polizeiquellen.

Büro der CDU in Berlin-Charlottenburg besetzt

Bereits am späten Nachmittag hatte es einen Vorfall in einem CDU-Kreisbüro im Berliner Stadtteil Charlottenburg gegeben. Zwischen 30 und 40 Menschen hatten sich offenbar Zutritt zu den Räumen in der Uhlandstraße verschafft. Dies dokumentieren Kanäle auf X, die über eine Aktion unter dem Motto „Gemeinsam gegen Faschismus“ berichten.

Die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein bestätigt, dass es eine Besetzung gibt, und wirft den linken Parteien vor, mit ihrer „Hysterie“ solche Vorfälle heraufzubeschwören.

Die Polizei fertigte den Angaben zufolge drei Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. Die Einsatzkräfte lösten die spontane Aktion auf, wie eine Sprecherin sagte. Es lag keine Anmeldung vor.

Morddrohung in Rheinland-Pfalz – Empörung über Anschuldigungen gegen SPD

Am Donnerstagmorgen haben Sicherheitsbehörden eine Warnung an CDU-Verbände gerichtet, dass „alle Büros, die erkennbar CDU-geführt sind, im Visier von Störern und Demonstranten“ seien. Es werde zur Vorsicht aufgerufen und dazu geraten, „vorsorglich mit dem örtlichen Polizeiabschnitt Kontakt aufzunehmen“.

In Dortmund und Lünen kam es zu Farbbeutelanschlägen auf Parteibüros. In Bielefeld sollen CDU-Mitglieder wegen „Hass und Hetze“, die sich gegen die Partei richteten, Infostände abgesagt haben. Die Polizei in der Stadt sei wiederum „für ein mögliches erhöhtes Aufkommen von Straftaten gegenüber Politikern und gegen Parteigebäude sensibilisiert“.

Eine Mitarbeiterin der CDU-Landesgeschäftsstelle in Rheinland-Pfalz soll sogar eine Morddrohung erhalten haben. Generalsekretär Johannes Steiniger macht dafür die SPD verantwortlich – diese „überzieht ihre lange geplante Kampagne“. Sozialdemokraten reagierten empört auf die Andeutung, ihre Partei stehe mit diesem Vorfall in einem Zusammenhang.

CDU rief Beschäftigte zu Verlassen des Konrad-Adenauer-Hauses auf

Die Abstimmung über den Entschließungsantrag der CDU/CSU zum Fünf-Punkte-Plan ihres Kanzlerkandidaten Friedrich Merz am Mittwoch, 29.1., im Bundestag dominiert derzeit Bundestagswahlkampf. Dieser hatte eine knappe Mehrheit von drei Stimmen bekommen. Eine solche Mehrheit wäre ohne die Stimmen der AfD und fraktionsloser Ex-AfD-Abgeordneter nicht möglich gewesen.

Die Grünen-Abgeordnete Kathrin Henneberger hat als Reaktion darauf zu bundesweiten „Brandmauer-Demos“ aufgerufen. Diese sollen vorerst bis zum Tag der Bundestagswahl am 23.2. stattfinden. Sie veröffentlicht dazu eine Liste, auf der etwa 100 Termine bis 7.2. eingetragen sind.

Dies sind allerdings bei Weitem nicht alle Aufmärsche, die sich gegen das gemeinsame Abstimmungsverhalten von Union und AfD richten. Allein am Donnerstagabend soll es in 46 Städten Kundgebungen für die „Brandmauer“ geben. Dies geht aus einer Auflistung der Seite „Demokrateam“ hervor. Unter den Unterstützern der Vereinigung befinden sich Prominente wie Bela B., „Joko & Klaas“ und Max Czollek sowie die Amadeu Antonio Stiftung.

Bereits am Mittwoch, dem Tag der Abstimmung über den Entschließungsantrag, hatten sich mehrere Hundert Personen vor der CDU-Zentrale in Berlin versammelt. Aufgerufen zu der Kundgebung unter dem Motto „Brandmauer statt Brandstiftung“ hatten unter anderem Amnesty International und die „Seebrücke“.