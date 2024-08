Thüringen: BSW-Chefin Wagenknecht in Wahlkampf mit roter Farbe attackiert

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat nach dem Zwischenfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt ihren Auftritt unterbrochen und kurzzeitig die Bühne verlassen.

Auf die 55-Jährige wurde mit einer roten Flüssigkeit gespritzt und sie wurde leicht getroffen, wie ein dpa-Fotograf vor Ort beobachtete. Wagenknecht selbst, ihr Rednerpult und Teile der Bühne bekamen Farbspritzer ab.

Ein Tatverdächtiger sei von Sicherheitskräften zu Boden gedrückt und mit Handschellen abgeführt worden. Nach einer kurzen Unterbrechung setzte die Politikerin ihren Auftritt fort. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Ende ihrer Rede.

Das BSW-Vorstandsmitglied John Lucas Dittrich sprach nach dem Vorfall von einem „feigen Farbanschlag“ eines Manns mit einer unbekannten Flüssigkeit „hier in Erfurt“. Laut Umfragen könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am Sonntag mit zweistelligen Ergebnissen in die Landesparlamente in Erfurt und Dresden einziehen. (dpa/afp)