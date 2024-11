Außenministerin Baerbock reist nach Peking

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bricht am Sonntag zu einer Reise nach Peking auf. Geplant ist laut Auswärtigem Amt unter anderem ein Treffen Baerbocks mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

Dabei dürfte es um bilaterale Fragen gehen, ebenso auch um die internationale Außen- und Sicherheitspolitik.

Hierbei werde auch der Krieg gegen die Ukraine „ein wichtiges Gesprächsthema“ sein, hieß es. Auch hybride Bedrohungen sollten zur Sprache kommen, außerdem der Nahost-Konflikt.

Zudem werde Baerbock in Peking Vertreter der deutschen Wirtschaft treffen. Am Dienstag werde Baerbock von Peking aus direkt zum NATO-Außenministertreffen in Brüssel weiterreisen. (afp/red)