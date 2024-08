Bundesregierung will soziale Unternehmen stärken

Die Bundesregierung will mit einem neuen Förderprogramm gemeinwohlorientierte Unternehmen stärken. Mit insgesamt 110 Millionen Euro sollen Co-Working-Spaces, Hochschulen oder Gründerzentren unterstützt werden, die das Geld wiederum in Angebote zur Beratung und Qualifizierung von sozialen Unternehmen stecken, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Die Förderanträge können ab Mittwoch gestellt werden.

Förderung für gesellschaftlichen Nutzen

In Deutschland gibt es laut Bundeswirtschaftsministerium derzeit rund 80.000 gemeinwohlorientierte Unternehmen. Diese richten ihre Geschäftstätigkeit primär auf die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen aus – “zum Beispiel für eine innovative Kreislaufwirtschaft, erfolgreiche Integration, wirksamen Klimaschutz oder gute Bildung“, erklärte das Ministerium.

Gemeinwohlorientierte Unternehmen wirtschafteten zudem nicht nur für den eigenen Profit, sondern investierten ihre Gewinne größtenteils, um ihre sozialen oder ökologischen Ziele zu erreichen.

Das Programm soll bis Ende 2028 laufen und wird zur Hälfte (55,6 Millionen Euro) aus dem Europäischen Sozialfonds Plus finanziert. Antragsberechtigt sind nicht die Unternehmen selbst, sondern Organisationen, die sich für die Vernetzung und Information von gemeinwohlorientierten Unternehmen einsetzen. (afp/red)