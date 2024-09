Chinas Außenminister Wang sichert Iran Unterstützung zu

„China wird den Iran weiterhin dabei unterstützen, seine Souveränität, Sicherheit, territoriale Integrität und nationale Würde zu schützen.“

Das erklärt der chinesische Außenminister Wang nach Angaben seines Ministeriums vom Mittwoch bei einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

Peking und der Iran sind enge Partner

Peking sei auch dagegen, „dass sich externe Kräfte in die inneren Angelegenheiten des Irans einmischen und Sanktionen oder Druck ausüben“, sagte Wang bei dem Treffen am Dienstag demnach weiter.

China hat enge Beziehungen zum Iran, ist sein größter Handelspartner und ein wichtiger Käufer des mit Sanktionen belegten iranischen Öls. Beide Länder sehen sich oft mit Druck aus dem Westen konfrontiert, etwa in der Form von Sanktionen.

Iran ist ein einflussreicher Akteur im Nahen Osten und unterstützt bewaffnete Gruppen in der Region, etwa die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon und die terroristische Hamas im Gazastreifen. (afp/red)