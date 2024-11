CSU erheblich stärker als vor Wahl 2021: Umfrage sieht 45 Prozent Zustimmung

Die CSU liegt drei Monate vor der für den 23. Februar geplanten Bundestagswahl in Bayern bei 45 Prozent Zustimmung. Laut einer am Mittwoch vom „Bayerischen Rundfunk“ veröffentlichten Umfrage liegt sie damit deutlich vor der AfD, die mit 17 Prozent in der politischen Stimmung in Bayern derzeit an zweiter Stelle steht.

Die CSU hatte bei der Bundestagswahl 2021 nur 31,7 Prozent geholt – eines der schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte.

SPD würde sich halbieren

Die drei Ampelparteien SPD, Grüne und FDP erhalten der Umfrage zufolge weniger Zuspruch als bei der zurückliegenden Wahl. Die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz käme aktuell auf neun Prozent, die Hälfte der 18 Prozent in Bayern von 2021.

Die Grünen mit aktuell 13 Prozent liegen in etwa im Bereich ihrer 14,1 Prozent von der Wahl 2021. Die FDP würde massiv auf drei Prozent verlieren, sie erreichte 2021 noch 10,5 Prozent der bayerischen Stimmen.

BSW in Bayern bei 3 Prozent

Die in Bayern mit der CSU regierenden Freien Wähler kommen in ihrem Stammland derzeit auf vier Prozent Zustimmung, was ebenfalls deutlich weniger als die 7,5 Prozent von 2021 sind. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht in der Umfrage für Bayern drei Prozent.

Von den Kanzlerkandidaten kann keiner die bayerischen Wähler überzeugen. Den Unionskandidaten Friedrich Merz (CDU) halten 37 Prozent für einen guten Kanzlerkandidaten. 32 Prozent der Bayern sind vom Grünen-Spitzenkandidaten Robert Habeck überzeugt, 21 Prozent von der designierten AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel.

Noch hinter Weidel liegt Kanzler Scholz, den nur 17 Prozent der Bayern für einen guten Kandidaten halten.

Für die repräsentative Erhebung befragte das Institut Infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks vom Mittwoch vergangener Woche bis zum Montag 1.156 Wahlberechtigte zur Bundestagswahl in Bayern. (afp)