Deutsche Bahn: Bahncard 50 zwei Wochen lang zum halben Preis

Die Deutsche Bahn bietet ab Dienstag knapp zwei Wochen lang die reguläre Bahncard 50 zum halben Preis an. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, gibt es die Bahncard 50 für Fahrgäste zwischen 27 und 64 Jahren in der zweiten Klasse dann für 122 Euro statt für 244 Euro. In der ersten Klasse kostet die Rabattkarte 246 Euro statt 492 Euro.

Auch für die Bahncard 50 für Ältere sowie für Jüngere sind Rabatte vorgesehen: So kostet die Senioren Bahncard 50 in der zweiten Klasse 99,99 Euro statt 122 Euro, in der ersten Klasse sind es 195 Euro statt 241 Euro. Die Karte „My Bahncard“ für alle unter 27-Jährigen kostet im Aktionszeitraum 69,99 Euro statt 79,90 Euro in der zweiten Klasse und 195 statt 241 Euro in der ersten Klasse.

Nur für Neukunden

Die Aktion läuft bis zum 13. Oktober und gilt für Neukundinnen und Neukunden. Upgrade-Möglichkeiten für Fahrgäste, die bereits eine andere Bahncard haben, sind nicht vorgesehen, wie das Unternehmen ausführte.

Ein Bahncard-Abo gilt für ein Jahr. Es verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens vier Wochen vor Ende der Laufzeit gekündigt wird. Mit der Bahncard 50 erhalten Fahrgäste bei der Buchung stets 50 Prozent Rabatt auf Flexpreis-Tickets und 25 Prozent Rabatt auf Sparpreis-Tickets. (afp/red)