Deutschland, Kenia oder Rot-Rot-Grün? – Laschet hat nur eine Kanzlerkarte

Das Absinken der Union in den Umfragewerten und die kürzlichen Steigerungen der SPD bringen neue Spannung in die Wahlprognosen kurz vor der Bundestagswahl am 26. September 2021.

Die Sorge vor einem – nach Ansicht von befragten Unternehmern – rot-rot-grünen „Schreckgespenst“ in Deutschland nach der Bundestagswahl steht im Raum. Im TV-Triell der Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock fiel vor allem die Nichtbereitschaft von SPD-Kandidat Olaf Scholz auf, einer möglichen Regierungskoalition mit den Linken und den Grünen eine klare und deutliche Absage zu erteilen.

Die aktuellen Umfragewerte bei der Sonntagsfrage von Infratest Dimap vom 02. September deuten an, dass Rot-Rot-Grün sogar auf 47 Prozent der Wählerstimmen kommen könnte – und selbst Rot-Grün, das Grünen Co-Chef Robert Habeck als Regierung „aus einem Guss“ bezeichnete, käme laut Dimap bereits auf 41 Prozent, während die Union und die FDP zusammen lediglich 33 Prozent der befragten Stimmen erhielten.

Olaf Scholz – Mehr als nur „Gallionsfigur“?

Auch der Berliner FDP-Chef Christoph Meyer ist sich im Gespräch mit der „Welt“ klar, dass eine schwarz-grüne Konstellation allein keine Mehrheit bringen werde und „deswegen müssen wir einen weiteren Partner suchen, mit dem inhaltlich Kompromisse möglich sind“, so der Landesvorsitzende. Eine mögliche Variante wäre eine Koalition aus Union, SPD und FDP.

Laut Meyer sei Olaf Scholz dabei auch kein Problem, jedoch sei die SPD dahinter das Problem. Die Frage, die sich Christoph Meyer stellt, ist, hat Olaf Scholz die Partei im Griff oder ist es umgekehrt. „Ich halte eine Koalition, die die Deutschland-Farben beinhaltet, für eine sehr interessante Option.“ Wenn dies nach der Wahl möglich sei, müsse Scholz in der SPD klären, ob er „mehr als eine Galionsfigur“ sei. Oder ob der Kurs des Schiffes nicht doch von Saskia Esken und Kevin Kühnert bestimmt werde.

Kanzler Laschet nur so möglich?

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zu Koalitionsprognosen schreibt, gebe es nur eine Variante, in der Armin Laschet tatsächlich Bundeskanzler werden könnte: eine Kenia-Koalition, bei der die Union, die FDP und die Grünen zusammen auf 51 Prozent der Stimmen kämen.

Ob sich die FDP in einer Ampelkoalition zwischen Rot und Grün stellt, ist fraglich, aber möglich. Aber sowohl bei dieser Variante, als auch der Deutschland-Variante und bei Rot-Rot-Grün wäre Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler.

Doch Wahlen können manchmal überraschen, wie man 2016 in den USA mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gesehen hat.

Union SPD Grüne FDP AfD Linke Andere 20 25 16 13 12 6 8 -3 +4 +1 0 -1 -1 0

