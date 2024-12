Direktverbindung zwischen Berlin und Paris: Feier zur Abfahrt des ersten ICE

Nach mehr als 100 Jahren ist es wieder soweit: Ab Montag gibt es wieder eine Direktverbindung per Zug zwischen Berlin und Paris.

Bahn-Chef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos) sowie Botschafter Frankreichs in Deutschland, François Delattre, werden den ersten ICE der Verbindung am Montag am Berliner Hauptbahnhof verabschieden (11:15 Uhr).

Auch in Paris ist am Montagmorgen zur Abfahrt des Schnellzugs nach Berlin eine Feier am Gare de l’Est geplant.

Die Fahrt über Frankfurt, Karlsruhe und Straßburg dauert planmäßig acht Stunden. Die Nachfrage im internationalen Bahnverkehr ist laut der Deutschen Bahn in den vergangenen Jahren stark gewachsen.

Im neuen Fahrplan gibt es auch eine neue ICE-Verbindung von München nach Amsterdam via Stuttgart und Ulm. Geplant sind zudem Verbindungen von München nach Mailand und Rom ab Ende 2026. (afp/red)