Einnahmen aus dem Emissionshandel 2024 erneut auf Rekordniveau

Deutschland hat im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten 18,5 Milliarden Euro kassiert. Damit steigerte sich der Erlös nach dem Rekordjahr 2023 noch einmal um 100 Millionen Euro. Das teilt die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) in Berlin mit. Sie ist dem Umweltbundesamt (UBA) zugeordnet.

Erlös fließt in klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft

Die Erlöse fließen vollständig in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), aus dem insbesondere der klimafreundliche Umbau der deutschen Wirtschaft gefördert werden soll, schreibt die DEHSt.

Die nationale CO₂-Bepreisung für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas war 2021 mit 25 Euro pro Tonne eingeführt worden, 2024 stieg sie auf 45 Euro, in diesem Jahr auf 55 Euro. Die Abgabe soll Anreize schaffen, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe und damit den CO₂-Ausstoß zu verringern. Bezahlen müssen sie etwa Unternehmen der Mineralölindustrie oder Luftfahrtgesellschaften, die sie dann an die Verbraucher weiterreichen. Die Einnahmen daraus lagen laut UBA 2024 bei rund 13 Milliarden Euro. Das waren rund 21 Prozent über dem Vorjahreswert von 10,7 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch Fritz Vahrenholt: CO₂-Zertifikate fördern die Deindustrialisierung

Gesunken sind dagegen die Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel. Dieser umfasst die Treibhausgasemissionen aus Energie- und energieintensiven Industrieanlagen, des innereuropäischen Luftverkehrs sowie des Seeverkehrs. Hier summierten sich die Erlöse 2024 auf rund 5,5 Milliarden Euro. Damit gingen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 28 Prozent zurück, teilen Agenturen mit. Laut DEHSt ging der Durchschnittspreis der europäischen Emissionszertifikate von knapp 84 Euro auf 65 Euro je Tonne zurück. Ausschlaggebend sei eine seit 2023 nachlassende Nachfrage der Marktteilnehmer „vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Abschwächung in der EU“.

Industrie reicht Kosten an Verbraucher weiter

Die Einnahmen aus dem nationalen Emissionshandel für Wärme und Verkehr stiegen um 21 Prozent auf 13 Milliarden Euro. Die sogenannte CO₂-Abgabe wird unter anderem auf Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssig- und Erdgas erhoben. Seit 2024 fällt sie auch bei der Verbrennung von Abfällen an. Bezahlen müssen sie etwa Gaslieferanten oder Unternehmen der Mineralölindustrie. Sie reichen sie dann an die Verbraucher weiter.

„Eingebettet in einen wirkungsvollen Mix aufeinander abgestimmter Maßnahmen kann die CO₂-Bepreisung maßgebliche Impulse für den klimaschonenden Umbau unserer Gesellschaft setzen“, erklärte UBA-Präsident Dirk Messner. Weil die Erlöse in den KTF fließen, schaffe der Emissionshandel „den notwendigen Dreiklang aus ambitioniertem Klimaschutz, Sozialverträglichkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit in unserem Land“.

UBA-Präsident fordert Klimageld und Förderprogramme

Messner forderte erneut ein Klimageld, um einen Ausgleich für die privaten Haushalte bei weiter steigenden CO₂-Preisen sicherzustellen. Für besonders betroffene Bevölkerungsgruppen müsse es spezifische Förderprogramme geben. Die steigenden Preise für die Emissionen von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas spüren Verbraucherinnen und Verbraucher beim Heizen und Tanken.

Je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid müssen zum Kauf verpflichtete Industriezweige ein Zertifikat bei der Emissionshandelsstelle abgeben. Kaufen können sie die Verschmutzungsrechte unter anderem bei Versteigerungen an der Energiebörse in Leipzig. Im europäischen Emissionshandel wird die Menge der zugeteilten Emissionsberechtigungen alljährlich reduziert. Auf diese Weise sollen die Emissionen schrittweise immer mehr begrenzt werden. Hingegen gibt es derzeit keine Verknappung bei den nationalen Zertifikaten.