EU gewährt 112 Millionen Euro Millionenhilfen nach Fluten in Süddeutschland im Juni

Nach den Überschwemmungen in Süddeutschland im Juni hat die EU Fluthilfen von gut 112 Millionen Euro gewährt. Das Europaparlament stimmte den Mitteln aus dem EU-Katastrophenfonds am Mittwoch in Straßburg zu.

Sie sollen einen Teil der Reparaturen an der beschädigten Infrastruktur decken und Aufräumarbeiten finanzieren. Die Bundesregierung hatte die Hilfen im August beantragt.

In Bayern und Baden-Württemberg hatten heftige Regenfälle im Juni zu Schäden geführt, die nach EU-Angaben auf mehr als vier Milliarden Euro geschätzt werden. Sechs Menschen kamen bei der Flutkatastrophe ums Leben.

Das EU-Parlament billigte zugleich vier Millionen Euro für Italien nach Überschwemmungen im Aosta-Tal im Juni. (afp/red)