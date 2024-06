Faber soll Nachfolger von Strack-Zimmermann im Verteidigungsausschuss werden

Die FDP-Fraktion benenne den 40-Jährigen für das Amt, teilte eine Fraktionssprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Der Verteidigungsexperte tritt damit die Nachfolge der bisherigen Vorsitzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) an, die am Mittwoch ihre letzte Sitzung leiten wird und für das EU-Parlament kandidiert.

Faber sitzt seit 2018 in dem Ausschuss und bereits seit 2017 im Bundestag. Wie AFP aus Fraktionskreisen erfuhr, hatte sich auch sein Parteikollege Alexander Müller für das Amt beworben. Müller sitzt ebenfalls bereits im Verteidigungsausschuss, unterlag Faber aber in einer Kampfabstimmung. Die FDP hat das Vorschlagsrecht für den Posten.

Strack-Zimmermann ist Spitzenkandidatin der europäischen Liberalen für die Europawahl am 9. Juni. Den Bundestag und den Verteidigungsausschuss verlässt sie nach sieben Jahren – „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, wie sie jüngst sagte. Dem Ausschuss sitzt sie seit 2021 vor. Ihr Bundestagsmandat will sie am 15. Juli niederlegen. (afp)