Wochenendverkehr: Staus durch Baustellen und Ferienende

Angesichts des Ferienendes in weiteren Bundesländern erwartet der ADAC am Wochenende erneut starken Rückreiseverkehr auf den Autobahnen. Zudem wird gegen Ende der Sommerferien wieder mehr gebaut, so dass auf den Autobahnen hier und da Zwangsstopps nötig werden, wie der Automobilklub am Montag in München mitteilte.

Auf den Fernstraßen, zu den Küsten und in Ballungsräumen

Erhebliche Staugefahr besteht demnach auf den Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, in Süddeutschland sowie in den Großräumen Hamburg, Köln, Berlin und München. Eng werden könnte es am Wochenende unter anderem auf der A1 von Lübeck über Hamburg nach Dortmund, auf der A7 zwischen Flensburg und Hamburg, auf der A9 zwischen München und Berlin, auf der A19 zwischen dem Dreieck Wittstock/Dosse und Rostock sowie auf der A24 zwischen Berlin und Hamburg.

Mit dem Wochenende enden die Sommerferien in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie im Norden der Niederlande. Bayern und Baden-Württemberg folgen eine Woche später. (afp/red)