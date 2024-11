Fokus Pflegeheim: Sieben Festnahmen wegen bundesweiter Bandendiebstähle

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen einer bundesweiten Serie von Bandendiebstählen in Pflegeheimen durch falsche Pflegekräfte sind sieben Tatverdächtige festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft im bayerischen Traunstein und die Polizei in Rosenheim am Montag mitteilten, kamen die sieben Männer und Frauen zwischen 31 und 39 Jahren in Untersuchungshaft. Sie sollen als Diebesbande von Nordrhein-Westfalen aus agiert und bundesweit zugeschlagen haben.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen demzufolge nach einem mutmaßlichen Bandendiebstahl in einer Pflege- und Senioreneinrichtung im Landkreis Traunstein im Juni. Die Beschuldigten sollen Heimbewohner getäuscht haben, indem sie sich als Pflegekräfte ausgaben und sich so Zutritt zu deren Zimmern verschafften. Dort sollen die falschen Pflegekräfte die Bewohner in Gespräche verwickelt haben, während mindestens ein weiteres Bandenmitglied unbemerkt Geld oder Wertgegenstände stahl.

Im Laufe der Ermittlungen fanden die Beamten ähnliche Fälle im gesamten Bundesgebiet. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen die Tatverdächtigen. Sie sollen von Nordrhein-Westfalen aus mit ständig wechselnden Fahrzeugen und wechselnden Besetzungen im gesamten Bundesgebiet tätig gewesen sein.

Sieben rumänische Staatsangehörige zwischen 30-40 Jahren

Die erste Festnahme gelang den Angaben zufolge Anfang November in Baden-Württemberg. Dabei konnten ein 34-Jähriger und eine 32-Jährige aus Rumänien in einem Auto Richtung Bayern gefasst werden. Spezialkräfte nahmen kurze Zeit später drei weitere Beschuldigte fest, die von Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen fuhren. Dabei handelte es sich ebenfalls um rumänische Staatsangehörige, darunter zwei Männer und eine Frau im Alter von 31, 32 und 33 Jahren. In der vergangenen Woche wurden dann ein 38-Jähriger und seine 39-jährige Ehefrau aus Rumänien festgenommen.

Die Beamten beschlagnahmten Wertgegenstände in mehreren Pfandleihhäusern im Raum Duisburg – darunter Goldschmuck, Diamantringe und Goldbarren. Die Diebesbande soll die Wertgegenstände dort in den vergangenen Monaten gegen Geld eingetauscht haben.

Ermittelt wird wegen dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls in zahlreichen Fällen. Aufgrund der von der Staatsanwaltschaft Traunstein erwirkten Haftbefehle befinden sich die sieben Beschuldigten getrennt voneinander in unterschiedlichen Haftanstalten. (afp/red)