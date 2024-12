Frontalkollision nach Überholmanöver: Zwei Frauen sterben bei Unfall in Sachsen

Zwei Frauen sind am ersten Weihnachtstag bei einem Verkehrsunfall bei Radeberg in Sachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Görlitz am Donnerstag mitteilte, starben sie durch den Zusammenstoß zweier Autos während eines missglückten Überholmanövers auf einer Landstraße. Es handelte sich um die 61-jährige Fahrerin eines der Fahrzeuge sowie die 90-jährige Beifahrerin aus dem anderen Auto.

Nach Polizeiangaben rammte der Fahrer des Wagens mit der 90-Jährigen beim Überholen auf der Staatsstraße 95 kurz vor dem Anschluss an die Autobahn 4 ein Auto seitlich und fuhr in eine Leitplanke. Daraufhin schleuderte er mit seinem Fahrzeug zurück in den Gegenverkehr, wo dieses frontal mit dem Auto der 61-Jährigen zusammenstieß. Der Fahrer erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen. Die Identität des Mannes war zunächst noch nicht geklärt.

Die Fahrerin des dritten Fahrzeugs, das zuvor seitlich gerammt worden war, blieb bei dem Unfall am Mittwochabend demnach unverletzt. Die 90-Jährige starb noch vor Ort, die 61-Jährige später in einem Krankenhaus. Im Einsatz war ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk (THW). Die Landstraße war für Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme durch Ermittler der Polizei etwa sechs Stunden gesperrt. (afp/red)