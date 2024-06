Fund von zwei Toten in Wohnung in Rheinland-Pfalz: Keine Fremdbeteiligung

Rund eine Woche nach dem Fund von zwei Toten in einer Wohnung in Rheinland-Pfalz haben Ermittler eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen. Es sei nicht von einer Beteiligung Dritter auszugehen, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Dienstag mit. Demnach wurde eine 24-Jährige von ihrem früheren Partner getötet. Sie habe sich ihre Verletzungen nicht selbst beigebracht, hieß es.

Die tödlichen Verletzungen des 34-jährigen Manns hingegen stammten mutmaßlich von einem Suizid. Er war der ehemalige Partner der 24-Jährigen. Die Hintergründe der Tat waren weiterhin unklar. In der vergangenen Woche Montag hatte ein 29-Jähriger die beiden Leichen in einer Wohnung in Zweibrücken entdeckt. Nach einer Obduktion wurde von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. (afp/er)