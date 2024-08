EU-Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt – Ziel vorzeitig erreicht

Rund zwei Monate vor dem Zieldatum sind die Gasspeicher in der Europäischen Union zu 90 Prozent gefüllt. Die EU sei „bereit für den nächsten Winter“, erklärte die EU-Kommission in Brüssel. Nach Beginn des Ukraine-Krieges hatten die 27 Mitgliedsländer im Sommer 2022 beschlossen, dass die Gasspeicher in der EU zum 1. November im Schnitt zu 90 Prozent gefüllt sein sollen.

Wie aus Daten des Portals Gas Infrastructure Europe (GIE) hervorgeht, betrug der Füllstand am Dienstag im Schnitt 90,29 Prozent, das waren fast 92 Milliarden Kubikmeter. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Ländern, am höchsten ist der Füllstand in Spanien mit 100 Prozent, am niedrigsten in Lettland mit rund 69 Prozent. In Deutschland sind die Speicher demnach zu 93,6 Prozent gefüllt.

Die EU will die Abhängigkeit von russischem Erdgas weiter verringern. Importiert wird stattdessen mehr Flüssiggas (LNG) aus den USA und Erdgas aus Norwegen. (afp/red)