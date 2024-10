Hessen: Großbrand zerstört neue Feuerwehrhalle – 20 Millionen Euro Schaden

Ein Großbrand hat ein neues Gerätehaus der Feuerwehr im hessischen Stadtallendorf zerstört und einen Millionenschaden angerichtet. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums entstand bei dem Feuer um 4:40 Uhr am Mittwochmorgen ein Schaden von rund 20 Millionen Euro. Die Brandursache war nach Polizeiangaben unklar. Der Komplex mit Fahrzeughalle war erst im Januar eingeweiht worden.

Ein Zeuge meldete der Rettungsleitstelle am frühen Morgen ein brennendes Feuerwehrfahrzeug in dem Gerätehaus. Der Brand weitete sich dann schnell auf die gesamte Fahrzeughalle mit mindestens acht Einsatzwagen aus. Nach ersten Erkenntnissen wurden alle Einsatzfahrzeuge bis auf eines zerstört.

Hessen am Morgen: +++ Großbrand bei Feuerwehr in Stadtallendorf +++ A66 am Schiersteiner Kreuz gesperrt +++ S4-Strecke wegen Abrissarbeiten weiter gesperrt +++ https://t.co/GihQSqU4nh

— hessenschau (@hessenschau) October 16, 2024