Grüne in Baden-Württemberg legen laut Umfrage in Wählergunst wieder zu

Die Grünen in Baden-Württemberg haben einer Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder zugelegt. Einer Erhebung des Instituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) zufolge kämen sie auf 22 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, wie der SWR am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht einem Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zu einer Umfrage aus dem Oktober.

SPD nach CDU auf Platz zwei

Die CDU, derzeit Juniorpartner der Grünen in der Landesregierung in Baden-Württemberg, käme demnach auf 33 Prozent, was einem Minus von einem Punkt entspricht. Die AfD würde ebenfalls einen Punkt im Vergleich zu Oktober einbüßen und läge mit 15 Prozent auf dem dritten Platz vor der SPD, die unverändert bei 13 Prozent landen würde. Die FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) müssten mit je vier Prozent um den Einzug in den Stuttgarter Landtag bangen.

Seit 2011 regiert in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann der erste und bisher einzige Ministerpräsident von den Grünen. Der 76-Jährige will aber nicht noch einmal antreten. Mit dem Grünen-Spitzenkandidaten für 2026, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, sind der Umfrage zufolge 49 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden – fünf Prozent mehr als im Oktober.

Bekannt ist er neun von zehn Menschen in Baden-Württemberg, während den CDU-Landeschef Manuel Hagel zwei Drittel der Befragten nicht kennen oder beurteilen können. (afp/red)