Grüne in Schleswig-Holstein bestätigen Landesvorsitzende in Amt

Die Grünen in Schleswig-Holstein werden für weitere zwei Jahre von dem Vorsitzendenduo Anke Erdmann und Gazi Freitag geführt. Ein Parteitag wählte die 52-jährige Erdmann und den 44-jährigen Freitag am Samstag in Neumünster erneut an die Spitze des Landesvorstands, wie die Partei mitteilte. Für Erdmann stimmten demnach 94 Prozent der Delegierten, für Freitag 81 Prozent.

Die Bildungsexpertin und ehemalige Landtagsabgeordnete Erdmann und der Sozialpolitiker Freitag führen den Landesverband der Grünen bereits seit 2022. Bei den Grünen werden Partei- und Regierungsämter traditionell getrennt.

Grüne Regierungsmitglieder wie Vizeministerpräsidentin Aminata Touré gehören deshalb nicht dem Landesvorstand an. Die Grünen bilden in Schleswig-Holstein seit der Landtagswahl 2022 eine Koalition mit der CDU. (afp)