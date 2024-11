Habeck hängt wegen Panne in Lissabon fest

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) hängt wegen einer Panne mit einem Regierungsflieger in Lissabon fest. Wie ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin bestätigte, hielt Robert Habeck sich am Morgen weiterhin in der portugiesischen Hauptstadt auf.

In Portugal nahm Habeck an der Technologiekonferenz „Web Summit“ teil. Wann der Minister nach Berlin zurückkehrt, war zunächst noch unklar.

Sitzung im Bundestag

Sicher dürfte damit sein, dass Habeck die erste Sitzung des rot-grünen Kabinetts nach dem Bruch der Ampel-Koalition verpasst, die um 11:00 Uhr im Kanzleramt stattfindet.

Noch offen war den Angaben aus dem Wirtschaftsministerium zufolge, ob er es bis zur Debatte über die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag im Bundestag schaffen könne. Die Flugzeit von Lissabon nach Berlin beträgt etwa dreieinhalb Stunden.

Habeck hatte eigentlich am späten Dienstagabend in Lissabon abfliegen sollen. Die Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr erwies sich jedoch als nicht einsatzbereit. Erwogen wurde daraufhin, ein Ersatzflugzeug nach Portugal zu schicken. (afp/red)