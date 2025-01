Habeck legt nach: Sozialbeiträge auf Zinsen und Dividenden – Kubicki widerspricht

In einem Beitrag auf X hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck seine Forderung unterstrichen, nicht mehr nur den Arbeitslohn zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung heranzuziehen. Sein Konzept sieht vor, dass künftig auch „weitere Einkünfte mit hinzunimmt“, nämlich „Kapitaleinkünfte, also Zinsen oder Dividenden“.

Diese, so Habeck, sollen „beispielsweise“ aus „großen Aktienvermögen“ kommen. Ab welcher Größenordnung die Pflicht zur Leistung von Sozialbeiträgen greifen soll, lässt er vorerst offen. Seiner Einschätzung nach bezahle „eine alleinerziehende Mutter in Teilzeit mehr für die gesetzliche Krankenversicherung […] als jemand, der mit Aktien Millionen verdient“. Diese Schieflage gelte es zu korrigieren.

Wir müssen darüber sprechen, was gerecht ist – und was nicht. Es kann doch nicht sein, dass eine alleinerziehende Mutter in Teilzeit mehr für die gesetzliche Krankenversicherung aufbringt als jemand, der mit Aktien Millionen verdient. Diese Schieflage müssen wir korrigieren. pic.twitter.com/XpDuC0TLAs

