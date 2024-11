Habeck reist mit Wirtschaftsdelegation nach Kenia

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist am Sonntag nach Kenia. Im Mittelpunkt der Reise des Vizekanzlers steht nach Angaben seines Ministeriums der 5. Deutsch-Afrikanische Wirtschaftsgipfel.

Habeck wird die wichtigste Wirtschaftsveranstaltung Deutschlands in Afrika am Dienstag in Nairobi eröffnen. Auf dem Programm von Habecks viertägiger Reise stehen außerdem Gespräche mit hochrangigen kenianischen Regierungsvertretern, darunter Handelsminister Salim Mvurya.

Zentrale Themen: EEG-Ausbau

Auch ein Gespräch mit Vertretern von Kenias Zivilgesellschaft sind laut Wirtschaftsministerium geplant. Habeck wird von Bundestagsabgeordneten und einer Wirtschaftsdelegation begleitet, zu der unter anderem Vertreter aus den Bereichen Energie- und Umwelttechnik gehören.

Zentrale Themen der Reise sind der Ausbau der erneuerbaren Energien mit Fokus auf Geothermie, die Fachkräfteausbildung sowie die Start-up- und Digitalwirtschaft.

Dazu besucht Habeck eine Geothermieanlage sowie Unternehmen, die auf die Fachkräfteausbildung spezialisiert sind. Außerdem will er sich mit kenianischen Start-up-Unternehmern austauschen. (afp/red)