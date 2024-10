Hamburgs langjähriger Umweltsenator Jens Kerstan kündigt Rückzug aus Politik an

Hamburgs langjähriger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Kerstan werde bei der Bürgerschaftswahl im März nicht erneut für das Hamburger Landesparlament kandidieren und in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr als Senator zur Verfügung stehen, teilte der Landesverband der Grünen am Montagabend mit. Der 58-Jährige ist seit 2015 Umwelt- und Energiesenator und zugleich einer der führenden Köpfe der Hamburger Grünen.

Kerstan ist seit mehr als 25 Jahren Mitglied der Grünen und sitzt für sie seit 2002 in der Bürgerschaft. Von 2001 und 2008 war er stellvertretender Landeschef, zwischen 2008 und 2015 Fraktionschef der Grünen im Parlament.

In dieser Zeit regierten die Grünen teils in einer Koalition mit der CDU und befanden sich teils in der Opposition. Nach der Bürgerschaftswahl 2015 wurde Kerstan erstmals Senator für Umwelt und Klima in einem von SPD und Grünen gebildeten Senat.

Die Hamburger Grünen seien ohne ihn „heute schwer vorstellbar“, erklärte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank zur Rückzugsankündigung ihres Parteifreunds Kerstan. Sein Vermächtnis werde weiterwirken. (afp/red)