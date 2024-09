Köln: Handgranate unter brennendem Auto entdeckt – Sprengung durch Spezialisten

Nach einem Autobrand in Köln in der Nacht zum Mittwoch ist unter dem Wagen eine scharfe Handgranate entdeckt worden. Spezialisten des Landeskriminalamts sprengten die Granate am Mittwoch noch am Fundort, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus. Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang zur organisierten Kriminalität, hieß es.

Anwohner im Stadtteil Ostheim hatten demnach in der Nacht einen lauten Knall gehört und den brennenden Wagen auf einem Parkplatz bemerkt. Der Bereich wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Bei den Löscharbeiten wurde dann die Handgranate entdeckt. Spuren wurden gesichert.

Die Ermittlungen übernahm ein für organisierte Kriminalität zuständiges Kriminalkommissariat. Im Verlauf der vergangenen Wochen hatte es immer wieder Explosionen in Köln gegeben. Erst am Montag und in der Nacht zu Mittwoch ereigneten sich in der Kölner Innenstadt Detonationen. Die Hintergründe waren unklar. (afp/red)