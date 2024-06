Hessischer Ministerpräsident Rhein als CDU-Landeschef im Amt bestätigt

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein ist in seinem Amt als CDU-Landesvorsitzender bestätigt worden. Bei einem Landesparteitag am Samstag in Wetzlar erhielt der 52-Jährige 96,4 Prozent der Stimmen, wie die Partei mitteilte. 2022 hatte er 97,96 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können.

Er bedankte sich für seine Wiederwahl. Das Ergebnis zeige die Geschlossenheit der hessischen CDU, sagte er.

Als Ministerpräsident steht er seit Anfang des Jahres an der Spitze einer großen Koalition mit der SPD. Bereits 2022 übernahm er die vorangegangene schwarz-grüne Koalition von seinem Amtsvorgänger Volker Bouffier, der aus Altersgründen zurückgetreten war. Wenige Wochen später folgte Rhein ihm auch als neuer CDU-Landesvorsitzender. (afp/dpa/red)