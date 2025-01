Hoch „Beate“ veliert an Kraft: Ab heute wird Deutschland wieder durchgelüftet

Das Hoch „Beate“ sorgt derzeit für eine sogenannte Inversionswetterlage. Die Meteorologen verstehen darunter „die Umkehr des normalerweise mit der Höhe abnehmenden Temperaturverlaufs in einer mehr oder weniger dicken Schicht“.

Luftaustausch ist durch den Dunst eingeschränkt

Einfach wird es auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes erklärt: Die unteren Luftschichten sind derzeit kälter als die darüber liegenden. Die Folge: Seit Tagen hängt über vielen Teilen Deutschlands eine dicke Dunstsuppe, die Sonnenstrahlen nicht zur Erde durchdringen lässt. Durch den stark eingeschränkten Luftaustausch können Gase nicht abziehen. Dadurch steigen die Schadstoffwerte hauptsächlich in dicht besiedelten Regionen an.

Dazu erklärte Meteorologe Dr. Karsten Brand von „Donnerwetter.de“ gegenüber „Bild“:

Die Feinstaubwerte sind aktuell zwar etwas erhöht, der auflebende Wind in der zweiten Wochenhälfte wirkt aber bereits wieder dagegen. Unsere in Eigenregie durchgeführten Luftqualitätsmessungen, die wir täglich an verschiedenen Standorten in Deutschland durchführen, sind in Bezug auf den Feinstaubgehalt allenfalls als leicht bis mäßig erhöht einzukategorisieren.“

Deutschland wird ab Donnerstag wieder „durchgelüftet“

Ab Donnerstag soll sich die Inversionswetterlage ändern, prognostiziert der Meteorologe Dominik Jung. „Dann kommt Bewegung, also Wind in die Wetterküche und dann löst sich der ganze Dreck auch wieder auf“, zitiert ihn die Zeitung.

Laut Aussage des Meteorologen Jürgen Schmidt, ebenfalls von „Donnerwetter.de“, wird Deutschland dann wieder „durchgelüftet“. Eine neue Inversionswetterlage sei vorläufig nicht zu erwarten. Bis Ende Januar bleibt es wechselhaft und zeitweise windig, wagt der Wetterfachmann eine Vorschau auf die kommende Woche.

Österreichische Studie: Längst verbotene Pestizide in der Luft festgestellt

Laut dem österreichischen Nachrichtenportal „heute.at“ haben Wissenschaftler im Zuge einer Studie 47 verschiedene Wirkstoffe in der Luft festgestellt.

Anlass war die Überlegung, dass in der Landwirtschaft genutzte Chemikalien „schwerwiegende Schäden“ für die Umwelt nach sich ziehen könnten, so der oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Ab Anfang 2023 gab das Umweltbundesamt daher Untersuchungen in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg und Steiermark in Auftrag.