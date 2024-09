Hochwasser: THW stellt sich auf größere Einsätze an Elbe und Oder ein

Angesichts des derzeit über Europa ziehenden Unwettertiefs bereitet sich das Technische Hilfswerk (THW) auf mögliche Hochwasser im Osten Deutschlands vor.

„Wir stellen uns halt darauf ein, dass wir größere Kräfte dann auch an die Elbe und an die Oder verlegen können“, sagte THW-Abteilungsleiter Fritz-Helge Voss am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Den Menschen in den betroffenen Gebieten riet Voss, sich einen „kleinen Notvorrat“ anzulegen.

Die Pegel steigen

In Ostsachsen sind die Pegel der Flüsse in der Nacht zu Montag weiter gestiegen. Sowohl am Elbe-Pegel Schöna an der Grenze zu Tschechien als auch an der Lausitzer Neiße in Görlitz an der polnischen Grenze wurde die zweithöchste Warnstufe 3 ausgerufen.

In Dresden gehen die Behörden davon aus, dass der Richtwert der Alarmstufe 3 für die Elbe am Montag überschritten wird. In Deutschland ist neben Sachsen auch Bayern betroffen.

Ein Blick auf die Lage an der Dresden Carolabrücke kann beim mdr geworfen werden:

Bisher mindestens acht Tote

Das Sturmtief „Anett“, das international „Boris“ genannt wird, sorgt in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien für sintflutartige Regenfälle und Hochwasser. Bisher kamen mindestens acht Menschen ums Leben.

Es wird allerdings erwartet, dass es infolge starker Regenfälle noch einmal einen Anstieg der Pegel geben könnte. Voss sagte, Deutschland warte noch auf die entsprechende Extremwetterlage und habe bisher „Glück“ gehabt.

Die Flüsse Elbe, Neiße und Oder würden aber im Laufe der Woche Hochwasser führen. Übers Wochenende habe das THW bereits rund 140 Einsatzkräfte in Bayern und in Sachsen im Einsatz gehabt, unter anderem an der eingestürzten Carolabrücke in Dresden.

Nicht in die Keller gehen, Notgepäck sinnvoll

In den THW-Ortsverbänden liefen die Vorbereitungen auf eventuelle Einsätze, erläuterte Voss, die Ausrüstung werde entsprechend geprüft. Den Menschen in den Hochwassergebieten riet Voss, sich zu informieren.

Angesichts möglicher Stromausfälle ermutigte er die Menschen zudem, sich einen „kleinen Energievorrat“ anzulegen und vorsichtig zu sein. Auch ein Notgepäck ist sinnvoll.

„Ich rate den Menschen, sich tatsächlich von dem Wasser fernzuhalten“, betonte Voss. So sollten Menschen bei Hochwassersituationen besser nicht mehr in den Keller gehen, weil sie sonst womöglich nicht mehr rauskommen würden. „Halten Sie Abstand. Wasser ist gefährlich“, appellierte er.

Der THW-Abteilungsleiter gab zu Bedenken, dass es sich bereits um die vierte große Hochwassersituation in Deutschland in diesem Jahr handele. Es sei „notwendig“, vorbereitet zu sein und in die Ausstattung zu investieren. „Letztlich sind das hier Klimaanpassungskosten“, verdeutlichte Voss. (sfp/red)