Höherer Rohölpreis und CO₂-Preis: Benzin und Diesel deutlich teurer

Die Spritpreise an den Tankstellen in Deutschland sind erneut gestiegen. Wie der ADAC in München am Mittwoch mitteilte, kostete ein Liter Benzin E10 im bundesweiten Mittel zuletzt 1,741 Euro und damit einen Cent mehr als in der Vorwoche. Diesel verteuerte sich demnach mit 2,7 Cent noch stärker und kostete 1,690 Euro pro Liter.

Es war der fünfte Anstieg in Folge, wie der Automobilclub weiter mitteilte. Benzin ist damit 8,6 Cent teurer als am 10. Dezember, der Dieselpreis liegt 10,4 Cent höher. Hauptursache ist laut ADAC der gestiegene Preis für Rohöl. Ein Barrel der Sorte Brent kostete zuletzt rund 80 Dollar und damit drei Dollar mehr als eine Woche zuvor. Verglichen mit Dezember lag der Preis sogar acht Dollar höher.

Ein weiterer Grund ist der zum Jahreswechsel gestiegene CO₂-Preis. Er macht Sprit rund drei Cent pro Liter teurer, wie der ADAC erklärte. Der Autoclub empfiehlt, am Abend zu tanken. Dann seien die Preise „grundsätzlich um einiges günstiger als am Morgen“. (afp/red)