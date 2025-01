Illegal verbautes Blaulicht in Kühlergrill: Fahrerin ratlos

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat eine Frau angehalten, die mit einem illegal verbauten Blaulicht im Kühlergrill auf der Autobahn unterwegs war. Wie die Polizei in Bingen am Mittwochabend mitteilte, erweckte der Wagen den Eindruck eines Einsatzfahrzeugs.

Die 30-jährige Fahrerin gab laut Polizei an, nichts von dem blau-roten Blinklicht gewusst zu haben, weil das Auto ihrem Lebensgefährten gehöre.

Den Angaben zufolge war die Frau auf der A60 aus Richtung Mainz kommend in Richtung Bingen unterwegs. Die Polizei wurde zunächst von einem anderen Autofahrer über das Blaulicht informiert.

Auch bei der anschließenden Kontrolle blinkte es weiter. Dabei handle es sich um eine illegale Veränderung am Fahrzeug, die Betriebserlaubnis sei daher erloschen, erklärte die Polizei. Fahrerin und Halter müssten sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. (afp/red)