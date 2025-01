Innenministerkonferenz nach Messerattacke von Aschaffenburg für Montag geplant

Nach der tödlichen Messerattacke eines psychisch kranken Afghanen in Aschaffenburg soll es am Montag eine Sondersitzung der Innenministerkonferenz (IMK) geben.

Der aktuelle IMK-Vorsitzende, Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), habe die Innenministerinnen und Innenminister der Länder und des Bundes dazu eingeladen, bestätigte der Bremer Innensenat am Freitag einen Bericht des „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND). Bei der Konferenz soll es laut RND auch um den Umgang mit psychisch kranken Straftätern gehen.

Der tatverdächtige 28-Jährige soll am Mittwoch mit einem Messer in einem Aschaffenburger Park auf eine Kindergartengruppe losgegangen sein. Ein zweijähriges Kind wurde getötet. Auch ein 41-jähriger Passant, der schützend eingreifen wollte, starb. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Der Angreifer wurde mittlerweile in die Psychiatrie eingewiesen. (afp)