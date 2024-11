7.617 illegale Einreisen in sieben Wochen

Seit Beginn der Kontrollen an allen deutschen Grenzen Mitte September hat die Bundespolizei insgesamt 7.617 illegale Einreisen festgestellt. 5.061 Menschen seien bei dem Einreiseversuch oder im Zusammenhang damit zurückgewiesen oder abgeschoben worden, teilte die Behörde am Freitag in Potsdam in einer Zwischenbilanz mit.

Es wurden demnach weiter 281 Menschen mit einer Wiedereinreisesperre für Deutschland an der Einreise gehindert, zudem 162 Schleuser festgenommen.

Die Zahlen beziehen sich auf den Beginn der Kontrollen an allen Landgrenzen am 16. September bis einschließlich 31. Oktober.

Die Bundesregierung hatte vorübergehend bis auf Weiteres die Kontrollen zu allen Nachbarstaaten angeordnet, um die illegale Migration zu bekämpfen und die innere Sicherheit zu stärken. Zu Polen, Tschechien, Österreich und zur Schweiz fanden sie bereits vorher statt. (afp)