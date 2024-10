Krankheitswelle belastet Betriebe – Experten streiten über Ursachen

Bäte beruft sich dabei auf Zahlen, die der Anfang des Jahres errechnet hatte.

Und Bäte fordert in seinem Gastbeitrag weiter:

Ähnlich besorgt über die hohen Krankenstände in seinem Konzern hatte sich vor einigen Tagen auch Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius gegenüber dem geäußert. Die Anzahl der Krankentage deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland. „Der hohe Krankenstand in Deutschland ist ein Problem für die Unternehmen“, sagt der schwedisch-deutsche Automanager. Über sein eigenes Unternehmen sagte Källenius damals: „Wenn unter gleichen Produktionsbedingungen der Krankenstand in Deutschland teils doppelt so hoch ist wie im europäischen Ausland, hat das wirtschaftliche Folgen.“

Krankenstand seit 2021 sprunghaft angestiegen

Um die Krankenstände richtig einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf die durchschnittlichen Krankheitstage. Im Jahr 2007 erreichten die Krankenstände den bisherigen Tiefstwert seit der Wiedervereinigung: Die Deutschen waren damals im Durchschnitt 8,1 Tage im Jahr krankgeschrieben. Diese Zahl kletterte bis zum Jahr 2021 auf 11,1 Tage und stieg danach sprunghaft an. 2023 waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 15,1 Arbeitstage im Jahr krankgemeldet, belegen in Wiesbaden.

Die hohen Fehlzeiten sind eine enorme Belastung für die Beschäftigten und die Betriebe. Deshalb sollten die zuständigen Minister für Arbeit und Gesundheit, Hubertus Heil und Karl Lauterbach, eine gründliche und seriöse Debatte über die Ursachen anstoßen.”