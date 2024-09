Deutschland Keine Lieferung weitreichender westlicher Waffen

Ex-Generalinspekteur Kujat: Ukraine versucht, „Westen in den Krieg hineinzuziehen“

Er warnt den Westen vor einem „Point of no Return“ im Fall der Ukraine: Harald Kujat. Der frühere Vorsitzender des NATO-Militärausschusses sagt, dass die Lieferung weitreichender Waffen an die Ukraine das Risiko einer Ausweitung des Konflikts erhöht. BSW-Chefin Wagenknecht forderte die Ukraine erneut auf, „Kompromisse zu schließen“ und auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten.